Связи соратников блогера Алексея Навального и ФБК (признан иноагентом в России) с западными спецслужбами подтвердились после открытого анонса прямого эфира Владимира Милова.

Связи соратников блогера Алексея Навального и ФБК (признан иноагентом в России) с западными спецслужбами подтвердились после открытого анонса прямого эфира Владимира Милова.

Речь идет о видеовстрече политического деятеля с бывшим главой МИД Швеции Карлом Бильдтом, президентом фонда Free Russia Foundation (признан нежелательной организацией) Натальей Арно и экс-премьером Словакии Микулашем Дзуриндой. Стрим, анонсированный 22 февраля, Милов посоветовал смотреть своим подписчикам в Twitter, чтобы "лучше разобраться в продвижении вопроса о европейских санкциях" против РФ.

Основываясь на этом факте можно предположить, что команда Навального содействует иностранным политикам в попытках вмешательства во внутренние дела России. Вероятно, Милов тесно сотрудничает с западными деятелями и связанными с Вашингтоном организациями. СМИ не раз сообщали, что Арно и Бильдт в течение многих лет ведут дискредитационную деятельность по отношению к Москве в информационном поле, поддерживая протестные настроения среди россиян.

Так, Карл Бильдт заработал репутацию вербовщика ЦРУ за годы работы на США еще с 1973 года, о чем сообщала шведская газета Aftonbladet. Арно также подозревают в связях с американскими госструктурами, пишет Федеральное агентство новостей. К тому же она активно поддерживает работу ФБК и команды Алексея Навального.

В итоге связь соратников блогера с иностранными деятелями, которые работают на американские спецслужбы и Госдеп, уже не является тайной. Милов не только не скрывает контакты с Бильдтом и Арно, но и публично о них заявляет. Удивляться не стоит, учитывая, что ближайшее окружение основателя ФБК открыто обращается к политическим деятелям Запада, требуя ввести новые санкции в отношении Российской Федерации. К тому же соратники Навального хотят, чтобы их европейские друзья повлияли на процесс выборов в России, и налаживают связи с новой администрацией Белого дома.