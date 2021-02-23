Власти США готовят санкции против России в связи с кибератакой

Стало известно о новых санкциях, которые готовят власти США против России. Информацию об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Стало известно о новых санкциях, которые готовят власти США против России. Информацию об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Санкции и ряд других мер в отношении РФ новая администрация президента США Джо Байдена готовит в связи с масштабной кибератакой и ситуацией вокруг блогера Алексея Навального.

Американские власти планируют принять меры, которые направлены на привлечение "Москвы к ответственности" за такие действия, как использование химического оружия против Навального.

Целью новых ограничений против Москвы станет отправка "более широкого сигнала". В Белом доме, что Россия многие годы использует всевозможные средства в киберпространстве для того, чтобы осуществлять враждебные действия в отношении США и их союзников.