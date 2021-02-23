Украина просит найти и наказать виновных в нападении на охранника посольства

МИД Украины требует расследовать дело о нападении на сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил политик Олег Николенко.

МИД Украины требует расследовать дело о нападении на сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил политик Олег Николенко.

Инцидент произошел 19 февраля. Госпогранслужба Украины сообщила о нападении на сотрудника, охранявшего генконсульство в Санкт-Петербурге. Мужчине нанесли два ножевых ранения.

Позже Смольнинский районный суд вынес обвинительный приговор Назару Смоленскому. Мужчину заключили под стражу.

"МИД Украины выразил протест МИД РФ из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге", — написал пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в Twitter

Ранее Украина разрешила авиации НАТО летать над Крымом, сообщает телеканал "360".