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19:47   23 Февраля 2021
Политика

ЕР внесет поправки об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

ЕР внесет поправки об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал о намерении внести поправки, регулирующие ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Документ с изменениями в Уголовный кодекс РФ передадут в Госдуму 24 февраля. Секретарь генсовета выступил перед журналистами.

"Мы, безусловно, будем работать над совершенствованием нашего законодательства. 24 февраля "Единая Россия" вместе с представителями других парламентских партий внесет поправки в законодательство и ужесточит ответственность за подобные проявления", — заявил Андрей Турчак.

Ранее российского блогера Алексея Навального признали виновным в клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. "Берлинского пациента" обязали выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей.

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#ветераны #единая россия #андрей турчак

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