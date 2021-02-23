Хазин: к Путину выстроится очередь из мировых лидеров

Мир катится к затяжному экономическому кризису, который грозит усугубить предстоящий обвал глобальных финансовых рынков. В такой ситуации положение России на международной арене приобретает ключевое значение, считает экономист Михаил Хазин.

Мир катится к затяжному экономическому кризису, который грозит усугубить предстоящий обвал глобальных финансовых рынков. В такой ситуации положение России на международной арене приобретает ключевое значение, считает экономист Михаил Хазин.

В свое время эксперт предсказал дефолт в России 1998 года и мировой кризис в 2008 году. Хазин в эфире YouTube-канала «Аврора» высказал мнение, что ради встреч с президентом России Владимиром Путиным вскоре мировые лидеры будут выстраиваться в очередь.

«Они будут простить, чтобы Путин включил их государства в орбиту нашего регионального полюса силы, которые иначе можно назвать валютными зонами», — сказал Хазин.

По прогнозам экономиста, только Россия станет «в условиях мировой депрессии единственной "тихой гаванью"». В качестве подтверждения своих слов Хазин указал на огромные финансовые резервы России, которые гарантируют устойчивость экономической ситуации в стране.

У РФ нет серьезных обязательств по внешнему долгу, но есть огромные запасы природных богаств. Экономист отметил, что нефть начинает вновь расти в цене. Успеху на международной арене способствует и стремительный рост популярности вакцины от COVID-19 «Спутник V», которую уже закупили более 30 стран.

Власти России могут успешно «объединить сразу несколько стран в один технологический и социально-экономический проект, полностью замкнутый, с точки зрения рынков и внутренней окупаемости любых инноваций». Это позволит Москве создать собственный «региональный полюс силы».

Ранее Хазин уже говорил, что весной 2021 года может начаться глобальный обвал финансовых рынков, который в итоге станет последним кризисом капитализма. Начавшись в США, проблемы неизбежно затронут все государства мира.