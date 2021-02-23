Ищенко предсказал скорый распад Украины

Российский политолог Ростислав Ищенко считает, что украинское государство ждет распад, а его территории поделят западные соседи.

Российский политолог Ростислав Ищенко считает, что украинское государство ждет распад, а его территории поделят западные соседи.

Эксперт считает, что возможны претензии на западные украинские территории со стороны восточно-европейских соседей. Он вспоминает, что Львов был польским, русским. Ищенко считает, что Галицию нужно выделить в отдельное государство, поскольку оно "не впишется" ни в Украину, ни в Россию, ни в Польшу.

"Но есть регионы вроде Закарпатья, на которую могут претендовать Венгрия, Словакия. Есть Буковина, где в некоторых районах живут румыны. Это небольшие территории, но на них могут претендовать восточно-европейские страны", — отметил эксперт.

Ищенко добавил, что если в Белоруссии все наладится, то и это государство сможет претендовать на Полесье, Черниговщину. В заключение он подчеркнул, что уже сейчас нет Донбасса и Крыма, и распад будет продолжаться. Как будет выглядеть Украина в ближайшем будущем – пока неясно.