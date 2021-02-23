Вандалы уродуют постеры с премьером Нидерландов нацистской символикой

Нидерландские вандалы начали пририсовывать различные нацистские знаки к изображению премьер-министра страны Марка Рютте на предвыборных плакатах.

Нидерландские вандалы начали пририсовывать различные нацистские знаки к изображению премьер-министра страны Марка Рютте на предвыборных плакатах.

Неизвестные добавляли на постеры свастики и дополняли фотографии политика усами Гитлера. Об этом сообщает издание NL Times. Представитель Народной партии за свободу и демократию (VVD), которую возглавляет премьер, Родерик тен Кортенаар заявил об избирательности вандалов.

"Плакаты подверглись вандализму в субботу в течение часа. В городе были и плакаты других партий, но их не тронули. В воскресенье мы расклеили новые постеры и снова обнаружили их испорченными в понедельник", — сообщил он.

Ранее сообщалось о нападении вандала на генконсульство РФ в Нью-Йорке. Дипведомству был нанесен материальный ущерб, передает телеканал "360".