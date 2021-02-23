Сатановский поздравил россиян с "правильным мужским праздником"

День защитника Отечества отмечают не только в России, но и на ближнем зарубежье, заявил политолог Евгений Сатановский. Эксперт поздравил россиян во всем мире с 23 Февраля.

День защитника Отечества отмечают не только в России, но и на ближнем зарубежье, заявил политолог Евгений Сатановский. Эксперт поздравил россиян во всем мире с 23 Февраля.

Сатановский отметил, что мужчины "со страшной силой" отмечают праздник, а женщины их поздравляют. По мнению аналитика, ближнее зарубежье может снова объединиться с РФ. День защитника Отечества празднуют и в США, Канаде, Германии, Чехии, Израиле, Франции, Великобритании и Испании, напомнил эксперт.

"В общем, правильный мужской праздник. Без которого чувствуешь себя как-то не так", — пришел к выводу Сатановский.

Политолог назвал 23 Февраля "намертво въевшимся в душу" и сравнил его с Новым годом, Рождеством и Крещением. Аналитик опубликовал такую запись в своем Telegram-канале и поздравил россиян с праздником.