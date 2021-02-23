Соглашение между Белоруссией и Узбекистаном вступило в силу

Министерство иностранных дел Узбекистана заявило, что соглашение с Белоруссией о межрегиональном сотрудничестве начало свое действие.

Министерство иностранных дел Узбекистана заявило, что соглашение с Белоруссией о межрегиональном сотрудничестве начало свое действие.

Документ был подписан еще в августе 2019 года президентами двух стран. Стоит отметить, что соглашение предусматривает беспрепятственный доступ туристов к посещению обеих стран.

"Восемнадцатого февраля 2021 года вступило в силу соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Беларусь о межрегиональном сотрудничестве", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Дипломаты также отметили, что эта инициатива положительно отразиться на развитии взаимовыгодного сотрудничества между республиками в различных сферах. В том числе в вопросах здравоохранения и охраны окружающей среды, подытожили в ведомстве.