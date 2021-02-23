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18:54   23 Февраля 2021
Происшествия

Столкновение поезда с грузовиком привело к взрыву в Техасе

Столкновение поезда с грузовиком привело к взрыву в Техасе

Мощные взрывы прогремели в штате Техас в результате столкновения поезда, который перевозил топливо и уголь, с большегрузом. Очевидцы ЧП сняли на камеры огромное пламя.

По предварительным данным, машинист поезда и водитель фуры смогли выжить. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Ориентировочные сроки устранения возгорания пока неизвестны.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия из-за разбушевавшейся снежной бури. Американский лидер поручил властям оказать помощь жителям штата.

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#взрыв #поезд #грузовик

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