Столкновение поезда с грузовиком привело к взрыву в Техасе

Мощные взрывы прогремели в штате Техас в результате столкновения поезда, который перевозил топливо и уголь, с большегрузом. Очевидцы ЧП сняли на камеры огромное пламя.

Мощные взрывы прогремели в штате Техас в результате столкновения поезда, который перевозил топливо и уголь, с большегрузом. Очевидцы ЧП сняли на камеры огромное пламя.

По предварительным данным, машинист поезда и водитель фуры смогли выжить. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Ориентировочные сроки устранения возгорания пока неизвестны.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия из-за разбушевавшейся снежной бури. Американский лидер поручил властям оказать помощь жителям штата.