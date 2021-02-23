Немецкая Munich Re не хочет работать с "Северным потоком — 2" из-за санкций США

Компания Munich Re Syndicate заявила о решении выйти из соглашений по сотрудничеству с российским газопроводом "Северный поток — 2".

Компания Munich Re Syndicate заявила о решении выйти из соглашений по сотрудничеству с российским газопроводом "Северный поток — 2".

Об этом стало известно из слов представителя немецкой организации, передает ТАСС. Однако он не назвал конкретные причины такого решения.

"Контрактные отношения между "Северным потоком — 2" и нашей дочерней фирмой Munich Re Syndicate Ltd были закончены", — говорится в сообщении.

Однако агентство Reuters заявило со ссылкой на источник в компании, что остановка предоставления услуг по страхованию строительства российского проекта связана с угрозой введения санкций со стороны Вашингтона.