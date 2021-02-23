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18:42   23 Февраля 2021
Политика

МИД России напомнил о подвиге советских дипломатов во времена ВОВ

МИД России напомнил о подвиге советских дипломатов во времена ВОВ

Внешнеполитическое ведомство России рассказало, какой вклад внесли дипломаты СССР в борьбу с гитлеровскими захватчиками во время Великой Отечественной войны.

Согласно тексту сообщения, советская дипломатия сломала планы Гитлера, который собирался организовать союз государств для борьбы с СССР. Более того, дипломаты приложили колоссальные усилия, чтобы создать широкий фронт стран антигитлеровской коалиции.

В ведомстве напомнили, что дипломаты боролись с фашизмом не только посредством переговоров, но и участвовали в знаковых боях.

"Сотрудники НКИД СССР участвовали в боях под Москвой, на Наро-Фоминском направлении, в освобождении Вереи. Свыше 70 советских дипломатов погибли, исполняя воинский долг", — сообщило министерство.

Ранее МИД РФ отреагировал на планы Евросоюза о введении антироссийских санкций. Дипломаты отметили, что это решение принималось на фоне разогрева антироссийской повестки.

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