Полиция Хорватии назвала подозреваемых в убийстве Ногина и Куринного

Хорватские правоохранители назвали подозреваемых по делу об убийстве журналистов Гостелерадио СССР Виктора Ногина и оператора Геннадия Куринного, произошедшем в 1991 году.

Хорватские правоохранители назвали подозреваемых по делу об убийстве журналистов Гостелерадио СССР Виктора Ногина и оператора Геннадия Куринного, произошедшем в 1991 году.

Полицейские Сисачко-мословачского округа установили, что члены спецподразделения Сербской автономной области Краина поджидали журналистов в 100 метрах от трассы. Среди них были двое подозреваемых. Когда появилась машина с дипломатическими номерами, указанная группа начала стрелять. В авто находились Ногин и Куринной, они были на редакционном задании.

По данным следствия, члены группы скрыли улики. Они подожгли автомобиль и оставили на берегу реки, где его обнаружили спустя год. Останки погибших не обнаружены до настоящего времени. Правоохранители Загреба подали в суд на подозреваемых.