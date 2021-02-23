Вассерман рассказал о мечтах Киева и Варшавы получить компенсацию за «СП-2»

Украинско-польские просьбы никто не будет удовлетворять, убежден политический консультант.

Главы МИД Украины и Польши обратились к президенту США с просьбой «использовать все средства» для того, чтобы «положить конец» проекту «Северный поток — 2». Дипломаты обвинили Россию в использовании «одного из самых мощных орудий — зависимости соседей от энергоснабжения».

Впрочем, запуск российского газопровода неизбежен, поэтому Киев и Варшава надеются получить от Вашингтона некую компенсацию, когда это произойдет, считает публицист и политический консультант Анатолий Вассерман. По его словам, для остановки строительства «СП-2» политики Германии «должны сойти с ума».

Киев и Варшава также напоминают Вашингтону о своих потерях от запуска газопровода еще и по весьма меркантильным резонам.

«"Северный поток" будет работать в полном объеме: и первая, и вторая очереди, это неизбежно. Именно поэтому Польша и Украина скорее всего попытаются выжать из США что-нибудь взамен. Мол, вы не смогли сохранить наши доходы за транзит газа, мы терпим убытки, поэтому компенсируйте их каким-то другим способом. Каким, я не знаю, но что-нибудь они найдут.», — высказался Вассерман в беседе с Nation News.

США в любом случае действуют по принципу «где сядешь, там и слезешь». Собеседник издания считает, что украинско-польские просьбы никто не будет удовлетворять.

«По крайней мере, до тех пор, пока это стоит США значимых денег», — заключил Вассерман.

«Северный поток — 2» соединит Россию и Германию. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим газопроводом. Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина оценивается в 1200 километров.

США в декабре 2019 года ввели ограничения на работу внутри проекта, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Помимо Вашингтона, против «СП-2» выступают страны Балтии, Польша и Украина. Варшава предлагает Берлину поставки норвежского газа по собственному газопроводу «Baltic Pipe». Киев же не желает терять прибыль от транзита российского газа в Европу.

Россия неоднократно заявляла, что этот проект чисто коммерческий и выгоден Европе. В Германии выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные американские санкции.