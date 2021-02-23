Переводчик Шугалея рассказал о пытках в ливийской тюрьме

Переводчик Самер Суэйфан, который был захвачен в плен в Ливии вместе с социологом ФЗНЦ Максимом Шугалеем, рассказал о месяцах, проведенных в частной тюрьме "Митига".

Переводчик Самер Суэйфан, который был захвачен в плен в Ливии вместе с социологом ФЗНЦ Максимом Шугалеем, рассказал о месяцах, проведенных в частной тюрьме "Митига".

Воспоминаниями о тяжелых условиях Суэйфан поделился с блогером Михаилом Ронкаиненом.

"Там нет закона. Там орудуют такие бандиты, которые в России были в 90-х годах, но отличает их то, что они имеют военное оружие, даже танки, самолеты и беспилотники есть", — сказал Суэйфан.

Переводчик напомнил, что тюрьма "Митига" принадлежит Абд Аль-Рауфу Карре, влиятельному боевику, который контролирует почти всю ливийскую столицу Триполи, передает Федеральное агентство новостей.

Как рассказал Самер Суэйфан, в ночь на 17 мая 2019 года он, находясь в своем номере в гостинице, услышал взрыв, однако сначала значения этому не придал. Но следом прогремел второй взрыв, стали слышны крики людей.

"Подошел к окну, не вижу ни огня, ни дыма, ни соседей", — рассказал Суэйфан.

Переводчик открыл дверь в коридор, чтобы отправиться в комнату к Максиму Шугалею, и увидел человека в камуфляжной форме, направившего на него автомат.

"Я в этот момент на секунду думаю закрывать дверь и убегать через балкон или что делать? Но потом я решил, что это нехорошая идея, потому что если он очередь пустит, то и дверь и меня разнесет. Поэтому я сдался, просто поднял руки", — разъяснил Суэйфан.

Человек в камуфляжной форме приказал переводчику одеться, после чего связал ему руки и надел на голову мешок. Неизвестный спрашивал, где Максим Шугалей, на что переводчик ответил, что не знает, предположив, что социологу удалось бежать. Неизвестный несколько раз ударил переводчика, через некоторое время к нему присоединились еще несколько человек в камуфляже.

После избиения Самера Суэйфана поставили лицом к стене и сильно ударили по голове. Переводчик предположил, что эти люди — бандиты, похищения людей в Ливии ради выкупа практикуются ими часто. Мысленно Самер Суэйфан уже прощался с жизнью.

Дальше была поездка в автобусе, который привез Самера Суэйфана и Максима Шугалея в "Митигу".

"Там есть административный корпус, где находятся следователи и шейхи и есть непосредственно тюрьма, где уже держатся в заключении люди. Нас посадили с закрытыми глазами в какой-то кабинет", — поделился Суэйфан.

Сначала был допрос. С головы Суэйфана сняли мешок, и бородатый мужчина долго расспрашивал, с кем россияне встречались в Ливии и чем занимались. Суэйфан и Шугалей сообщили, что они проводят социологическое исследование. Однако мужчине не понравился этот ответ. Тут же в кабинет зашел следователь.

"Человек тяжеловес и на меня набрасывается, я отлетаю к стенке, и он меня тащит в какую-то комнату для пыток", — продолжил Суэйфан.

Россиян обвинили в шпионаже и работе на "КГБ", вероятно, подразумевая российскую разведку. В ходе допроса применялось большое психологическое давление. После допроса Шугалея и Суэйфана поместили в камеру.

Тюрьма "Митига" разделена на 11 секторов. Переводчик оказался в первой камере первого сектора и ужаснулся. Помещение площадью около 25 квадратных метров, в нем находится туалет и кран с холодной водой. Стоит отметить, что вода не питьевая, а соленая. Ее использовали для того, чтобы помыться. В этой камере содержали 68 человек. Даже присесть в камере было некуда, всем приходилось стоять. Камера напоминала метро в час пик.

"Спали по очереди: половина спит с 12 до 4 утра, а потом с 4 до 8 другая половина. Это если повезет: потому что драки, кто-то на кого-то наступил, свет выключен. Речи о том, чтобы спать на спине — нет. Все на боку, ты между заключенными впихиваешься. Были смерти, от насилия, избиения, пыток, туберкулеза", — добавил переводчик.

Первые несколько месяцев переводчика каждый день выводили из камеры и доставляли в здание, где проходили допросы. По словам переводчика, в какой-то момент он решил, что лучше он проведет в "Митиге" сто лет, чем стерпит очередной допрос и пытки. Соседи по камере говорили, что Суэйфан — счастливчик. Раз его допрашивают — значит, дело все же сдвинется с мертвой точки.

"Там есть люди, которые сидят годами без обвинений. Они похищены, они просто не существуют",— сказал переводчик.

10 декабря Шугалею и Суэйфану сообщили, что они свободны.