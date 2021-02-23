Японцев впечатлила морозоустойчивость российских военных в Арктике

Пользователя портала Yahoo News Japan поразила служба военнослужащих России в суровых условиях Арктики. В публикации говорится, что регион отличают запредельно низкие температуры, резкие климатические перепады, обилие снега и сильные ветры.

Пользователя портала Yahoo News Japan поразила служба военнослужащих России в суровых условиях Арктики. В публикации говорится, что регион отличают запредельно низкие температуры, резкие климатические перепады, обилие снега и сильные ветры.

Тамаки Сакимура отметил, что в Арктике проводится эксперимент по постановке на боевое дежурство истребителей, которые способны к немедленному перехвату целей и отражению воздушных угроз. Таким образом Россия совершенствует систему обороны в регионе.

«Обеспечение в этих условиях устойчивости и безопасности службы боевых истребителей остается пока уравнением со многими неизвестными», — отметил японец.

Взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме острова Южный зимой покрывается плотным слоем снега и льда, который постоянно утрамбовывается, превращаясь во второе покрытие ВПП, пишет автор. При температуре -50 градусов авиационное топливо густеет, поэтому военным приходится уделять пристальное внимание вопросам его хранения, доставки к истребителям и их заправки.

В течение первого опытного дежурства сменного экипажа отряд тяжелых истребителей-перехватчиков МИГ-31БМ осуществлял тренировочные полеты, отрабатывал технику управления самолетами в суровых условиях Арктики, а также занимался сбором необходимых данных. Сакимура подчеркнул, что ситуаций, потребовавших экстренного взлета истребителей на перехват, не возникло. Пилоты второй смены рассчитывают, что их боевое дежурство также пройдет в штатном режиме.

МиГ-31БМ — модернизированная версия советского сверхзвукового истребителя дальнего радиуса действия МиГ-31. Он оснащег Самолет может дной из самых мощных в мире БРЛС «Заслон-М».

Ранее аналитики китайского издания Sohu пришли к выводу, что ледокольный флот США отстает от российского как минимум на 10 лет. Вашингтону нечего противопоставить самому мощному в мире атомному ледоколу «Арктика», который позволит Москве более эффективно осваивать Северный Ледовитый океан, что не может не беспокоить американцев.