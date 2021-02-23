Политолог Золотарев рассказал о смене политического курса Зеленского с подачи США

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц разных государств из-за резкой смены курса, считает украинский политолог Андрей Золотарев.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц разных государств из-за резкой смены курса, считает украинский политолог Андрей Золотарев.

Эксперт объяснил, что президента Украины беспокоят слухи о возможном "тарифном Майдане" этой весной, а также стремящийся вниз рейтинг партии "Слуга народа". Но, уверен Золотарев, остаться без "определенных гарантий" от Запада Зеленский не мог.

"Иначе на подобный авантюрный шаг он бы не пошел. Для Запада, а точнее, для США такое развитие событий выгодно, ведь это часть давления на Россию", — пишет Золотарев.

Политолог добавил, что созданный при экс-президенте Петре Порошенко порядок разрушил своими действиями Зеленский. Порошенко вел бизнес с Россией "по расписанию", несмотря на агрессию Киева в адрес Москвы.

Совет нацбезопасности Украины ранее ввел ограничения в отношении 19 юридических, восьми физических лиц и владельцев самолетов, которые летали в Россию, сообщает телеканал "360". Под санкциями оказались глава ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена.