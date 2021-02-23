Депутат Вострецов посетил ПНИ Петербурга в честь Дня защитника Отечества

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов посетил психоневрологические интернаты Петербурга и поздравил постояльцев и сотрудников с Днем защитника Отечества.

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов посетил психоневрологические интернаты Петербурга и поздравил постояльцев и сотрудников с Днем защитника Отечества.

При поддержке Объединения профсоюзов России "СОЦПРОФ" и депутата Вострецова в учреждениях проведут праздничные концерты. Сегодня он вместе с артистами приехал в психоневрологический интернат в Красносельском районе, где проживают 18 участников Великой Отечественной войны, а также узники лагерей, блокадники и дети войны.

"Сегодня так мало осталось наших ветеранов и участников событий тех лет, и, как правило, они все нуждаются в серьезном уходе и профессиональной медицинской помощи", — отметил парламентарий.

По словам Вострецова, он вместе с коллегами решил посетить все ПНИ 212 округа и в День защитника Отечества "порадовать концертами тех, кому мы обязаны жизнью". С поздравительной речью депутат обратился как к постояльцам, так и к работникам ПНИ, пишет Федеральное агентство новостей.