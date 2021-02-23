Баранец описал три сценария начала войны между Россией и США

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец озвучил три точки на мировой карте, где может произойти вооруженное столкновение между Россией и США в ближайшем будущем. Речь идет о Черном море, Донбассе и Арктической зоне.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец озвучил три точки на мировой карте, где может произойти вооруженное столкновение между Россией и США в ближайшем будущем. Речь идет о Черном море, Донбассе и Арктической зоне.

Эскалация в первом случае связана с амбициями американцев в Черноморском регионе. Это проявляется в усилении военного присутствия Соединенных Штатов в Румынии и поддержки украинской армии.

С Украиной связана вторая точка потенциальной русско-американской войны — Донбасс. По мнению Баранца, Киев «из-под юбки большого брата» претендует на захват ДНР, ЛНР и Крыма. США активно участвуют в делах региона, поставляя ВСУ оружие и инструкторов НАТО.

Напряженность усиливают планы создания «маленького Альянса внутри большого» из стран, которые не входят в НАТО. Впрочем, первый же выстрел со стороны Украины, Грузии или Молдавии в сторону РФ будет означать войну, подчеркивает обозреватель КП.

«Мы, безусловно, будем бить не только тех, кто по нам стреляет непосредственно с боевых позиций – мы ударим и по центрам принятия решений», — предостерег Баранец в эфире YouTube-канала «Обратный отсчет».

Третий потенциальный регион столкновения — Арктика. Основные разногласия связаны с ресурсами и Северным морским путем. США, тем не менее, не способны доминировать в Арктике из-за отсутствия ледоколов и превосходства России. Вашингтон пытается разыграть в регионе правовую карту.

«Начинается серьезная схватка за юридическое право эксплуатировать Севморпуть. Американцы говорят, что им плевать на российские условия, лоцманов и заявки, и они намерены ходить по своим правилам. Не зря мы на Чукотке разместили дивизию береговой охраны. А США на Аляске разместили целый авиационный полк. Там уже искрит», – сказал Баранец.

За минувшие годы Россия создала арктические подразделения, зоны ПВО, модернизировала инфраструктуру советских времен, построила новые аэродромы, военные базы и другие объекты на арктических берегах. Для обеспечения грузопотока по Северному морскому пути, Россия активно развивает атомный ледокольный флот. В частности, 21 октября 2020 года вступил в строй головной атомный ледокол проекта 22220 «Арктика». Еще два таких судна введут в эксплуатацию в 2021-2022 годах.

В декабре 2020 года вступили в силу поправки к Кодексу торгового мореплавания, согласно которым за судами под флагом России закрепляется исключительное право вести морские перевозки углеводородов, добытых на российской территории и погруженных на суда в акватории Севморпути, до первого пункта выгрузки или перегрузки.