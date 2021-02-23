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16:48   23 Февраля 2021
Происшествия

В Новосибирске два пассажира напились и устроили дебош в аэропорту

В Новосибирске два пассажира напились и устроили дебош в аэропорту

Посетители аэропорта Толмачево в Новосибирске матерились на окружающих и оказали сопротивление при задержании. На них возбудили уголовное дело.

СК начал расследовать уголовное дело в отношении двух дебоширов, которые утром 23 февраля на рейсе Новосибирск — Москва устроили дебош. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Местные жители отказывались покидать самолет и выражались нецензурными словами. Из-за неадекватного поведения экипажу воздушного судна пришлось вызвать правоохранителей.

Мужчины при появлении полицейских сопротивлялись и применили к ним насилие при задержании. В дежурной части они также "продолжили свои агрессивные действия и публично оскорбили сотрудника полиции". Нарушители правопорядка задержаны.

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#аэропорт #новосибирск #дебоширы

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