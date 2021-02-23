Золотарев объяснил неожиданную смелость Зеленского и резкую смену курса

Украинский политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев назвал причины резкой смены курса украинского президента Владимира Зеленского. Статья была опубликована в издании «Главред».

Украинский политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев назвал причины резкой смены курса украинского президента Владимира Зеленского. Статья была опубликована в издании «Главред».

Зеленский ввел санкции против лидера политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за слухов, что весной на Украине произойдет «тарифный Майдан», считает Золотарев. Президент боится лишиться статуса.

Определенную роль сыграло и падение рейтингов пропрезидентской партии «Слуга народа». Впрочем, политолог не исключил, что смелость Зеленского связана с получением «определенных гарантий» от Запада.

«Для США такое развитие событий выгодно, ведь это часть давления на Россию. Вашингтон увидел, что к санкциям Россия прекрасно адаптировалась, а в Европе задумались о смягчении санкционного давления на РФ, вот и решил взбодрить всех, вернув ситуацию к состоянию 2014-2015 годов, когда на Западе существовал консенсус относительно России», — считает украинский эксперт.

По словам Золотова, Зеленский разрушил порядок, созданный при бывшем президенте Петре Порошенко, когда на фоне агрессивных высказываний в адрес Москвы, Киев продолжал вести бизнес с Россией стороной «по расписанию».

Совет нацбезопасности Украины ввел санкций против Медведчука стало известно 19 февраля. Тогда ограничительные меры коснулись еще восьмерых человек, пятеро из них — россияне, а также 19 юридических лиц.