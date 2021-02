СМИ сообщили об атаке греческих F-16 на турецкое исследовательское судно

Истребители F-16 ВВС Греции атаковали исследовательское судно в водах Эгейского моря. Об этом пишет издание Daily Sabah.

Истребители F-16 ВВС Греции атаковали исследовательское судно в водах Эгейского моря. Об этом пишет издание Daily Sabah.

Информация о провокации в Эгейском море появилась в средствах массовой информации во вторник. Согласно версии издания Daily Sabah, четыре греческих самолета F-16 приблизились к турецкому исследовательскому судну TCG Cesme. Судно дежурило в районе острова Лемнос, где проводилась гидрографическая разведка.

Один из истребителей греческих военно-воздушных сил произвел предупредительный выстрел в районе проведения работ. Сигнальные ракеты упали в двух морских милях от борта.

В Анкаре сообщили, что ответ на действия греческой авиации "был пропорциональным".

#Breaking Four Greek fighter jets harass Turkish research vessel TCG Cesme in Aegean waters. Greek jets have reportedly approached as close as 2 nautical miles and deployed chaff flares in the vicinity of the Turkish vessel.