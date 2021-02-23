Водители Молдавии устроили забастовку из-за ограничений по числу пассажиров

Забастовка водителей автобусов прервала междугороднее сообщение в Молдавии.

Забастовка водителей автобусов прервала междугороднее сообщение в Молдавии.

Частные транспортные компании Молдавии устроили однодневную забастовку. Водители были не согласны с решением властей ограничить количество пассажиров в салоне общественного транспорта вдвое, говорит глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса. Такое решение власти приняли в связи с пандемией коронавируса.

"В забастовке принимает участие весь частный транспорт. Это около 2,5 тыс. автобусов и микроавтобусов. В первую очередь это транспорт, обслуживающий междугородные рейсы", — сказал он.

Водители микроавтобусов, обслуживающие около тридцати рейсов в Кишиневе, также не вышли на работу.

Молдавия получит 34 млн долларов на поддержку бизнеса, сообщает телеканал "360". Задача – повысить легкое производство, точное машиностроение, индустрию творчества.