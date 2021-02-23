Надежда Савченко предсказала новый Майдан на Украине

Экс-наводчица батальона "Айдар" Надежда Савченко предрекла Незалежной раскол.

Экс-наводчица батальона "Айдар" Надежда Савченко предрекла Незалежной раскол.

По ее словам, в будущем страну ждет еще один Майдан. Савченко выступила в эфире телеканала "НАШ".

"После Майдана мы все оказались побежденными. Если бы тогда победил народ, в стране произошла бы смена политической системы. А если бы победили политики, то в государстве установился бы тоталитарный режим. Но у нас нет ни того, ни другого", — пояснила бывшая наводчица.

Киев и дальше ждут социальные волнения. После событий 2014 года на Украине не победила ни прозападная, ни провосточная сторона. Украина раскололась в политическом, экономическом и идеологическом плане, уверена Савченко.

Она обратила внимание на тактику "мелких порезов", которую применяют против украинцев.

"Хочу ответить, у нас впереди еще не один майдан и не один раскол, к сожалению", — передает телеканал "360" слова Савченко.

Однако она выразила надежду на светлое будущее Незалежной. Бывший нардеп Верховной рады пояснила, что хотела бы находиться в светлой и теплой квартире, где не будут стрелять "Грады".