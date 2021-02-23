Москвич сломал пенис во время праздничного секса по случаю 23 февраля

Столичные медики госпитализировали мужчину, которого жена поздравила сексом на 23 Февраля. В ходе полового акта у супруга москвички сломался член.

Столичные медики госпитализировали мужчину, которого жена поздравила сексом на 23 февраля. В ходе полового акта у супруга москвички сломался член.

Пара начала отмечать День защитника Отечества рано утром. По словам жены пострадавшего мужчины, она решила поздравить супруга своеобразным способом. Во время полового акта москвич почувствовал сильную боль в районе паха, после чего его половой орган стал синеть и опухать. Чтобы решить проблему, пришлось вызывать скорую.

Однако и в больнице новоприбывшему пациенту не смогли оказать экстренную помощь. Выяснилось, что у него серьезная травма полового члена, лечение которой требует хирургического вмешательства. Мужчина был вынужден обратиться в другое медучреждение.