Она опасается угроз санкций со стороны США.

«Дочка» немецкой перестраховочной компании Munich RE перестанет оказывать услуги по страхованию строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за угрозы введения санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщило Reuters во вторник, 23 февраля.

На днях США ввели новые санкции против участника строительства «СП-2» судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца «КВТ-Рус». Против них уже действуют другие рестрикции, введенные в январе администрацией экс-президента Дональда Трампа.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе порта Усть-Луга в Ленобласти, а конечная — в районе Грайфсвальда. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина оценивается в 1200 километров.

США в декабре 2019 года ввели ограничения на работу внутри проекта, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Россия неоднократно заявляла, что этот проект чисто коммерческий и выгоден Европе. В Германии выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные американские санкции.