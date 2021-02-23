Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:04   23 Февраля 2021
Армия

Российские дипломаты в Литве почтили память советских воинов в честь 23 февраля

Российские дипломаты в Литве почтили память советских воинов в честь 23 февраля

Мероприятия по случаю отмечаемого в России Дня защитника Отечества были проведены на территории Литвы. В них принимали участие дипломатические работники из РФ и Белоруссии.

Участники республиканской организации ветеранов Второй мировой войны, объединения ветеранов Советской армии, представители общественности присутствовали на торжественной церемонии у Воинского мемориала на Антакальнисском кладбище Вильнюса. Представители посольств России и Белоруссии возложили цветы. Посол РФ в Литве Алексей Исаков обратился к присутствующим.

"Спасибо тем, кто хранит святую память о защитниках родины, отдавших за нее свою жизнь, стоявших и стоящих на страже. Спасибо вам, пришедшим в этот день на мемориал", — сообщил он.

Рядом с Воинским мемориалом находится захоронение более трех тысяч солдат 3-го Белорусского фронта. Они пали летом 1944 года при освободительных боях за Вильнюс.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#посольство #литва #день защитника отечества #возложение цветов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров