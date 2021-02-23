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15:58   23 Февраля 2021
Происшествия

Двое сноубордистов провалились в расщелину на Эльбрусе и выжили

Двое сноубордистов провалились в расщелину на Эльбрусе и выжили

На Эльбрусе под снег провалились мужчина и его подруга. Они повисли над 15-метровой расщелиной и ждали спасателей.

На Эльбрусе экстренные службы выезжали для спасения двух туристов, которые с гидом занимались фрирайд-катанием на склоне горы. Под девушкой проломился снежный мост, она упала, но зацепилась сноубордом за край.

На нее также рухнул ее приятель. В положении вниз головой молодым людям пришлось провисеть около 1520 минут до приезда спасателей. Приехавшие на вызов сотрудники МЧС с помощью альпинистского снаряжения вытянули пострадавших из пропасти. Известно, что мужчина сломал руку. При этом о травмах второй спортсменки не сообщается.

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#туристы #эльбрус #спасение

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