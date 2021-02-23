Двое сноубордистов провалились в расщелину на Эльбрусе и выжили

На Эльбрусе под снег провалились мужчина и его подруга. Они повисли над 15-метровой расщелиной и ждали спасателей.

На Эльбрусе под снег провалились мужчина и его подруга. Они повисли над 15-метровой расщелиной и ждали спасателей.

На Эльбрусе экстренные службы выезжали для спасения двух туристов, которые с гидом занимались фрирайд-катанием на склоне горы. Под девушкой проломился снежный мост, она упала, но зацепилась сноубордом за край.