ЧП на сухогрузе April не несет угрозы для жителей Краснодарского края

Сухогруз April, перевозивший через Керченский пролив опасное вещество ферросилиций, на данный момент находится в порту Кавказ. Решается дальнейшая судьба судна.

Сухогруз April, перевозивший через Керченский пролив опасное вещество ферросилиций, на данный момент находится в порту Кавказ. Решается дальнейшая судьба судна.

После смерти одного моряка с April власти Краснодарского края проверили систему оповещения населения в Темрюкском районе. Они оценили мощности для немедленного реагирования на ситуацию с утечкой ядовитых газов, которые возникают при намокании ферросилиция.

"Создана группировка сил и средств в количестве 150 человек личного состава, 86 единиц техники. Оперативная группа Главного управления развернулась и осуществляет свою деятельность в Порту Кавказ", — сказал начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

Ранее члены экипажа сухогруза April были эвакуированы и госпитализированы в Темрюкскую ЦРБ с признаками отравления. Один из моряков скончался. На данный момент ведется расследование причин отравления.