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15:47   23 Февраля 2021
Происшествия

ЧП на сухогрузе April не несет угрозы для жителей Краснодарского края

ЧП на сухогрузе April не несет угрозы для жителей Краснодарского края

Сухогруз April, перевозивший через Керченский пролив опасное вещество ферросилиций, на данный момент находится в порту Кавказ. Решается дальнейшая судьба судна.

После смерти одного моряка с April власти Краснодарского края проверили систему оповещения населения в Темрюкском районе. Они оценили мощности для немедленного реагирования на ситуацию с утечкой ядовитых газов, которые возникают при намокании ферросилиция.

"Создана группировка сил и средств в количестве 150 человек личного состава, 86 единиц техники. Оперативная группа Главного управления развернулась и осуществляет свою деятельность в Порту Кавказ", — сказал начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

Ранее члены экипажа сухогруза April были эвакуированы и госпитализированы в Темрюкскую ЦРБ с признаками отравления. Один из моряков скончался. На данный момент ведется расследование причин отравления.

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#керченский пролив #порт кавказ #сухогруз #April

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