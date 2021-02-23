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15:46   23 Февраля 2021
Политика

Президенты РФ и Белоруссии провели телефонные переговоры после встречи в Сочи

Президенты РФ и Белоруссии провели телефонные переговоры после встречи в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры после личной встречи в Сочи.

Как сообщила пресс-служба главы Белоруссии, лидеры стран обсудили ряд важнейших вопросов. Стороны затронули тему функционирования налоговой системы, уделили внимание деятельности СМИ в условиях информационного противоборства.

Также Путин и Лукашенко обсудили кооперацию Москвы и Минска в военно-промышленном комплексе и усиление совместных оборонных систем. Главной целью этой работы является выравнивание условий для жизни людей в рамках Союзного государства, отмечается в сообщении пресс-службы.

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#путин #сочи #лукашенко

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