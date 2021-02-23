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15:41   23 Февраля 2021
Политика

Украина инициировала новое разбирательство с Россией в ЕСПЧ

Украина инициировала новое разбирательство с Россией в ЕСПЧ

Киев вновь подал иск против российской стороны в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что новое разбирательство касается неких "политических убийств". Однако конкретных примеров Киев приводить не стал.

Ранее стало известно, что в ЕСПЧ поставили точку в вопросе принадлежности Крыма. Европейцы признали фактическую юрисдикцию России над полуостровом с 2014 года. Суд указал на необходимость доказательств по ряду обвинений Киева в адрес Кремля.

Украинские юристы также безуспешно пытались доказать факт безосновательного задержания иностранных журналистов на полуострове, сообщил телеканал "Царьград".

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#россия #украина #еспч

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