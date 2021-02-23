Посольство США негативно оценило арест главы партии Саакашвили Грузией

Посольство США в Грузии осудило арест главы оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

Посольство США в Грузии осудило арест главы оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

Грузия сделала шаг назад на демократическом пути стран, которые входят в евроатлантическую семью, арестовав главу оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию. Об этом заявили в посольстве США в Грузии.

"Посольство США крайне встревожено решением правительства арестовать утром в офисе лидера главной оппозиционной партии. Мы сожалеем, что призывы США и других международных партнеров к сдержанности и диалогу были проигнорированы", — сообщили в МИД США.

Полиция задержала главу партии экс-президента Саакашвили "Единое национальное движение" Нику Мелию накануне в его офисе в Тбилиси, пишет телеканал "360". Силовики штурмовали офис и применили перцовый газ, чтобы разогнать сторонников Мелии, которые закрылись в здании.