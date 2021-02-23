Серверы МВД и правящей партии Грузии подверглись кибератаке

Правящая фракция "Грузинская мечта" и МВД Грузии пожаловались на виртуальные атаки. Об этом свидетельствуют соответствующие заявления.

Правящая фракция "Грузинская мечта" и МВД Грузии пожаловались на виртуальные атаки. Об этом свидетельствуют соответствующие заявления.

Сервер правящей партии подвергся масштабной кибератаке. В результате виртуального нападения произошел сбой в работе аппаратуры интернет-провайдеров. Представители фракции призвали правоохранителей организовать расследование по факту киберпреступления.

"Несложно предположить, откуда может исходить этот преступный акт", — заявили члены "Грузинской мечты".

Министерство внутренних дел подтвердило, что виртуальная атака произошла из-за рубежа. Внутриполитическое ведомство пресекло инцидент и начало расследование.