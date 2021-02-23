Конфликт Facebook и Австралии обнажил острую потребность РФ в собственных платформах

Facebook после переговоров отменит ограничения на размещение контента австралийских СМИ. Ранее жители страны не могли видеть и делиться публикациями местных изданий с помощью соцсети.

Facebook после переговоров все же отменит ограничения на публикацию контента австралийских СМИ. Об этом сообщил австралийский министр финансов Джош Фриденберг. Ранее жители страны не могли видеть и делиться публикациями местных изданий с помощью соцсети.

«Facebook вернула Австралию в друзья и австралийские новости будут восстановлены на платформе Facebook», — сказал он.

Противостояние государства и корпорации началось, когда австралийское правительство предложило законопроект, по которому Google и Facebook должны платить СМИ за размещение их контента на своих платформах. В Facebook тогда заявили, что если закон примут, то соцсеть отключит австралийским пользователям доступ к новостям вообще. Власти поначалу решили не реагировать на угрозы.

В итоге 18 февраля все публикации СМИ были удалены из соцсети. Кроме того, по ошибке исчезли страницы государственных служб и общественных организаций.

Сейчас властям и компании удалось достичь соглашения. Правительство внесет поправки в кодекс о ведении переговоров для СМИ и цифровых платформ. Впрочем, конфликт Facebook и властей Австралии показал, что IT- гиганты могут запросто организовать информационную блокаду целой страны. Для противодействия влиянию «большого брата» России необходимо как можно скорее создать собственные интернет-платформы, убежден политический деятель и публицист Эрнест Макаренко.

«Информационные гиганты навязывают свою внегосударственную идеологию России и другим странам, диктуя свои политические изменения. Выход только один — создавать свои конкурентоспособные и интересные соцсети. Это должно быть сделано немедленно. Мы не можем все выключить и оставить миллионы людей без полноценный соцсетей. Но и позволить себе в интересах нашего будущего и безопасности свободное существование Facebook без государственного регулирования тоже не можем», — сказал эксперт «Политике Сегодня».

По мнению Макаренко, Facebook, Youtube, Twitter и прочие популярные сервисы должны функционировать на территории России в соответствии с российским законодательством. К IT- гигантам нужно предъявлять экономические и идеологические требования, иначе их ждут еще более крупные штрафы и санкции, подчеркивает эксперт.

IT-корпорации зарабатывают у нас колоссальные деньги. Это надо регулировать. Они не платят на территории РФ никаких налогов. Их нужно обязать платить нам денежки и работать в соответствии с нашими государственными интересами. <...> Facebook должен иметь представительство в Москве и работать там должны российские граждане. А не как сейчас: сидят в Европе 10 украинцев и модерируют российский сегмент Facebook в соответствии с их идеологическими установками. Ведется настоящая информационная война против РФ. Мы не должны уступать врагу ни пяди нашего информационного пространства», — заключил Макаренко.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил об опасности американского мессенджера WhatsApp, принадлежащего Facebook.