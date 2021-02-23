Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:54   23 Февраля 2021
Политика

Абоненты продолжают получать газ после взрыва на трубопроводе в Оренбургской области

Абоненты продолжают получать газ после взрыва на трубопроводе в Оренбургской области

Проблем с поставками газа потребителям после мощного взрыва на газопроводе «Союз» в Оренбургской области не наблюдается, сообщили в Минэнерго РФ.

Ранее стало известно, что Минэнерго Казахстана сообщило о нормальном функционировании газотранспортной инфраструктуры, несмотря на аварию в Оренбургской области.

Сейчас сотрудники российских экстренных служб пытаются справиться с огнем. Уточняется, что в результате взрыва никто не пострадал.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#авария #взрыв #газ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров