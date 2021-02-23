Абоненты продолжают получать газ после взрыва на трубопроводе в Оренбургской области

Проблем с поставками газа потребителям после мощного взрыва на газопроводе «Союз» в Оренбургской области не наблюдается, сообщили в Минэнерго РФ.

Проблем с поставками газа потребителям после мощного взрыва на газопроводе «Союз» в Оренбургской области не наблюдается, сообщили в Минэнерго РФ.

Ранее стало известно, что Минэнерго Казахстана сообщило о нормальном функционировании газотранспортной инфраструктуры, несмотря на аварию в Оренбургской области.

Сейчас сотрудники российских экстренных служб пытаются справиться с огнем. Уточняется, что в результате взрыва никто не пострадал.