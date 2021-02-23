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14:38   23 Февраля 2021
Происшествия

Стерненко приговорили к семи годам за похищение человека на Украине

Стерненко приговорили к семи годам за похищение человека на Украине

Приморский суд Одессы приговорил к лишению свободы националиста Сергея Стерненко за похищение человека группой лиц и незаконное хранение оружия.

Бывшему лидеру одесской ячейки запрещенной в России организации "Правый сектор" Стерненко предстоит отсидеть в тюрьме семь лет. Подсудимый не согласился с приговором, его защита намерена обжаловать решение суда.

По данным следствия, осужденный вместе с сообщниками похитил депутата Лиманского поселкового совета в 2015 году. Злоумышленники требовали за освобождение чиновника более 10 тыс. долларов. Потерпевший сам подал заявление в правоохранительные органы. Расследование дела продолжалось до 2019 года.

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