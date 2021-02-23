Состояние Илона Маска уменьшилось за сутки более чем на 15 млрд долларов

Американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск потерял более 15 млрд долларов в течение суток, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск потерял более 15 млрд долларов в течение суток, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Таким образом, предприниматель потерял первую строчку в списке богатейших людей мира. Теперь его возглавляет основатель компании Amazon Джефф Безос.

По имеющейся информации, сейчас его состояние составляет 186 млрд долларов. Илон Маск занял вторую строчку списка со 183 млрд долларов.