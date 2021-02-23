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14:29   23 Февраля 2021
Происшествия

Медики госпитализировали пострадавшую после падения сосульки женщину на Украине

Медики госпитализировали пострадавшую после падения сосульки женщину на Украине

Жительница Киева попала в больницу после обрушения ледяной глыбы с крыши здания.

Сосульки рухнули на женщину в районе Прорезной улицы. В результате инцидента киевлянка осталась жива, но получила серьезные травмы. После случившегося ее доставили в одну из городских больниц. Сейчас новоприбывшей пациентке оказывают необходимую медицинскую помощь.

По факту инцидента на Прорезной улице была проведена проверка. По ее результатам стало известно, что пострадавшая киевлянка пыталась пройти под домом, несмотря на ограждающую ленту. Территория рядом со зданием была огорожена управляющей компанией из-за риска падения снега.

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