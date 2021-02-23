Евросоюз введет санкции против РФ по новому методу

Министры иностранных дел стран, которые входят в Евросоюз (ЕС), договорились ввести новые санкции против России на фоне ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Министры иностранных дел стран, которые входят в Евросоюз (ЕС), договорились ввести новые санкции против России на фоне ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Об этом сказано в заявлении по итогам встречи. Однако пока подробности новых ограничительных мер не оглашаются. Помимо этого, также не называются конкретные имена представителей российских структур, которые попадут в санкционный список.

Издание "Коммерсантъ" пишет, что юридической базой для нового расширения списков ограничительных мер стал появившийся в конце 2020 года новый механизм.

"Если до того "наказать" за нарушение прав человека можно было государство в целом, то теперь персональные санкции ЕС за нарушение прав человека могут быть введены в отношении отдельных фигурантов, организаций или физлиц, которым будет запрещен въезд в ЕС, а их активы в европейских странах, если таковые имеются, будут заморожены", — сообщила газета.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС решил ввести в течение недели новые санкции против России из-за Навального.