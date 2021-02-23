Александр Балуев скучает по единственной дочери

Актер Балуев тяжело переживает разлуку со своей дочерью. Сейчас наследница в Варшаве, а увидеться лично отец и дочь не могут из-за ограничений, которые ввели в период пандемии.

Актер Балуев тяжело переживает разлуку со своей дочерью. Сейчас наследница в Варшаве, а увидеться лично отец и дочь не могут из-за ограничений, которые ввели в период пандемии.

Российский актер Александр Балуев рассказал о своих взаимоотношениях с дочерью Марусей. Артист считает, что самая сильная связь должна быть между родителями и детьми. Балуев объяснил, что такое чувство, как родительская любовь, никогда не сравнится с отношениями между мужчиной и женщиной. Балуев очень скучает по дочери, которая покинула родительский дом, пишет портал "7 дней".

Александр Балуев расстроен, что сейчас не имеет возможности видеться с дочерью. На данный момент наследница актера проживает в Варшаве. Из-за пандемии коронавируса они не могут встретиться. Актер рассказал, что никак не может свыкнуться с мыслью, что дочь выросла и теперь живет отдельно.