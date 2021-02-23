Утечку газа на месте взрыва в Оренбургской области ликвидировали

Утечка газа на месте взрыва федерального магистрального трубопровода в Оренбургской области успешно предотвращена. Об этом сообщают региональные власти.

Утечка газа на месте взрыва федерального магистрального трубопровода в Оренбургской области успешно предотвращена. Об этом сообщают региональные власти.

Газ запустили по запасному маршруту. Инцидент произошел на участке газопровода в районе села Мухраново в Илекском районе. В результате происшествия никто не пострадал. Межведомственный штаб по ликвидации ЧС проводит заседание на месте ЧП. Утечка газа была успешно ликвидирована. На ремонт газопровода потребуется два дня.