Самолет Су-57 провел учебный бой в рамках испытаний в Астраханской области

Россия активно перевооружает армию. Вскоре в войска поступит новейший истребитель пятого поколения Су-57, испытания которого проходят в Астраханской области.

Россия активно перевооружает армию. Вскоре в войска поступит новейший истребитель пятого поколения Су-57, испытания которого проходят в Астраханской области.

Видео испытаний показал Первый канал. На кадрах показан учебный воздушный бой между лучшими российскими истребителями Су-35С и Су-57. Камеры установлены в кабинах пилотов.

В реальном бою у противника Су-57 не будет никаких шансов, в том числе и на предельно малых высотах.

Летно-испытательный центр имени Валерия Чкалова, где проходят испытания Су-57, является самой закрытой военной базой России. Новейший российский истребитель неуловим для радаров, его характеристики не раскрываются, однако и та информация, что общеизвестна, впечатлила международных экспертов.