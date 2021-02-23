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11:58   23 Февраля 2021
Происшествия

На юге Польши при крушении вертолета погибли два человека

На юге Польши при крушении вертолета погибли два человека

Частный вертолет потерпел крушение на юге Польши в местности Пщина Шленского воеводства. В результате катастрофы погибли два человека, сообщает Центр кризисного управления.

Авария с воздушным судном произошла в труднодоступной болотистой местности в 300 метрах от посадочной площадки. Погибшие находились на борту вертолета и после падения оказались забаррикадированы в кабине. Еще двое раненых смогли выбраться из-под обломков судна.

Пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники комиссии по расследованию авиационных происшествий, местная полиция и прокуратура. Выясняются причины и обстоятельства ЧП.

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#вертолет #авария #польша

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