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12:18   23 Февраля 2021
Россия

Челябинский губернатор показал в Instagram реакцию на подаренные носки

Челябинский губернатор показал в Instagram реакцию на подаренные носки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал в Instagram, что подарили ему коллеги на 23 февраля. В сториз глава региона опубликовал фото своей реакции на распечатанный подарок, в котором оказались традиционные носки. Как видно на фото, Текслер рад презенту.

Челябинский губернатор показал в Instagram реакцию на подаренные носки

Текслер активно ведет соцсети. У него в подписчиках - 249 тысяч человек. 

В своей ленте к 23 февраля губернатор Челябинской области разместил пост о 91-летнем Абраме Каплане, которого называют легендой челябинской пожарной службы - он отдал этой работе 74 года своей жизни. Подписчики в комментариях восхитились такому служению и поздравили и ветерана, и самого губернатора с Днем защитника Отечества.

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#россия #челябинская область #23 февраля #текслер

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