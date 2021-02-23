Челябинский губернатор показал в Instagram реакцию на подаренные носки

Фото опубликовано в сториз.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал в Instagram, что подарили ему коллеги на 23 февраля. В сториз глава региона опубликовал фото своей реакции на распечатанный подарок, в котором оказались традиционные носки. Как видно на фото, Текслер рад презенту.

Текслер активно ведет соцсети. У него в подписчиках - 249 тысяч человек.

В своей ленте к 23 февраля губернатор Челябинской области разместил пост о 91-летнем Абраме Каплане, которого называют легендой челябинской пожарной службы - он отдал этой работе 74 года своей жизни. Подписчики в комментариях восхитились такому служению и поздравили и ветерана, и самого губернатора с Днем защитника Отечества.