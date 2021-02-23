11:53 23 Февраля 2021Политика
Трамп планирует сообщить американцам о возвращении в политику
Бывший президент США Дональд Трамп может участвовать в выборах 2024 года на пост главы государства от Республиканской партии.
Бывший президент США Дональд Трамп может участвовать в выборах 2024 года на пост главы государства от Республиканской партии.
Такое заявление сделали его советники. Они уверены, Трамп при помощи выступления на конференции консервативных кругов США (CPAC) в Орландо продемонстрирует центральную роль в партии. Слова помощников бывшего президента передает портал Axios.
"Трамп, по сути, и является Республиканской партией", — заявил советник Трампа Джейсон Миллер.
Ранее американские СМИ назвали дату первого выступления экс-главы государства после окончания президентского срока, сообщает телеканал "360". Бизнесмен обратится к участникам конференции 28 февраля.