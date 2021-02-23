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11:44   23 Февраля 2021
Общество

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прошла регистрацию на Украине

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прошла регистрацию на Украине

Вакцину Covishield против коронавирусной инфекции от компании AstraZeneca зарегистрировали на Украине, сообщили в минздраве страны.

Препарат является совместной разработкой британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Вакцину одобрили для экстренного медицинского применения.

Процедура регистрации Covishield стартовала на Украине 15 февраля. Первые 500 тыс. доз препарата направят в страну из фабрики, которая находится в индийском городе Пуне. Партия прибудет в аэропорт Борисполь в Киеве.

До этого стало известно, что ученые начали комбинировать вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" и препарат от AstraZeneca. Исследования направлены на повышение эффективности вакцин, передает телеканал "360".

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#украина #регистрация #вакцина #astrazeneca

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