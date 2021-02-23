Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прошла регистрацию на Украине

Вакцину Covishield против коронавирусной инфекции от компании AstraZeneca зарегистрировали на Украине, сообщили в минздраве страны.

Вакцину Covishield против коронавирусной инфекции от компании AstraZeneca зарегистрировали на Украине, сообщили в минздраве страны.

Препарат является совместной разработкой британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Вакцину одобрили для экстренного медицинского применения.

Процедура регистрации Covishield стартовала на Украине 15 февраля. Первые 500 тыс. доз препарата направят в страну из фабрики, которая находится в индийском городе Пуне. Партия прибудет в аэропорт Борисполь в Киеве.

До этого стало известно, что ученые начали комбинировать вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" и препарат от AstraZeneca. Исследования направлены на повышение эффективности вакцин, передает телеканал "360".