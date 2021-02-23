Солдаты ВСУ проходят подготовку штурма городов

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал о прохождении украинскими военнослужащими подготовки к наступательным операциям в городских условиях.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал о прохождении украинскими военнослужащими подготовки к наступательным операциям в городских условиях.

Украинский генерал в ходе пресс-конференции отметил, что подготовка к штурму городов стартовала в войсках еще в 2020 году, сообщает ФАН. По его словам, тренировки проходят при участии всех боевых военных частей на урбанизированной местности.

Примечательно, что главком ВСУ не уточнил, какие именно города готовятся штурмовать военные. Необходимость проведения подобных учений он объяснил "подготовкой армии ко всем вариантам развития ситуации".

Ранее экс-замсекретаря СНБО Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос назвал военнослужащих ВСУ "нищебродами". Свою позицию он аргументировал тем, что киевские власти не пекутся о финансовом благополучии солдат собственной армии — ветераны боевых действий в Донбассе не имеют собственного жилья и вынуждены ездить на старых машинах на фронте.