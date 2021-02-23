Полиция задержала провокатора по делу о перекрытии дорог на незаконном митинге в Москве

Первого фигуранта дела о незаконном перекрытии движения в столице 23 января задержали, сообщил источник в правоохранительных органах.

Первого фигуранта дела о незаконном перекрытии движения в столице 23 января задержали, сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, провокатором оказался секретарь красноярского отделения Либертарианской партии России (ЛПР) Глеб Марьясов. Он проходит по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения".

Задержанный активист стал первым фигурантом дела о перекрытии дорог на несогласованной демонстрации. В настоящий момент он находится в отделе полиции на допросе.