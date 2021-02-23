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11:20   23 Февраля 2021
Происшествия

Полиция задержала провокатора по делу о перекрытии дорог на незаконном митинге в Москве

Полиция задержала провокатора по делу о перекрытии дорог на незаконном митинге в Москве

Первого фигуранта дела о незаконном перекрытии движения в столице 23 января задержали, сообщил источник в правоохранительных органах. 

По предварительным данным, провокатором оказался секретарь красноярского отделения Либертарианской партии России (ЛПР) Глеб Марьясов. Он проходит по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения".

Задержанный активист стал первым фигурантом дела о перекрытии дорог на несогласованной демонстрации. В настоящий момент он находится в отделе полиции на допросе.

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#москва #полиция #незаконный митинг

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