Байдена назвали нерешительным в бездействии по "Северному потоку — 2"
Противники России и строительства газопровода "Северный поток — 2" высказались о нерешительности президента США Джо Байдена.
Как передает издание Axios, в странах Центральной и Восточной Европы недовольны поведением Байдена. По их мнению, политик недостаточно решителен в отношении "Северного потока — 2".
"Противники России опасаются, что Байден не хочет противостоять канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и наносить серьезный ущерб Германии", — говорят авторы материала.
В статье говорится, что завершение строительства газопровода станет "победой России в геополитическом плане". Ранее стало известно, что Америка ввела санкции в отношении трубоукладчика "Фортуна", которым владеет компания "КВТ-Рус". В Белом доме "СП-2" называют "плохой сделкой, которая разделяет Европу".