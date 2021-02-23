Байдена назвали нерешительным в бездействии по "Северному потоку — 2"

Противники России и строительства газопровода "Северный поток — 2" высказались о нерешительности президента США Джо Байдена.

Противники России и строительства газопровода "Северный поток — 2" высказались о нерешительности президента США Джо Байдена.

Как передает издание Axios, в странах Центральной и Восточной Европы недовольны поведением Байдена. По их мнению, политик недостаточно решителен в отношении "Северного потока — 2".

"Противники России опасаются, что Байден не хочет противостоять канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и наносить серьезный ущерб Германии", — говорят авторы материала.

В статье говорится, что завершение строительства газопровода станет "победой России в геополитическом плане". Ранее стало известно, что Америка ввела санкции в отношении трубоукладчика "Фортуна", которым владеет компания "КВТ-Рус". В Белом доме "СП-2" называют "плохой сделкой, которая разделяет Европу".