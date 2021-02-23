Вице-премьера Украины заставляют извиниться за совместный снимок с Кадыровым

Бывший министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин призвал вице-премьера страны Олега Уруского извиниться за фото с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Бывший министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин призвал вице-премьера страны Олега Уруского извиниться за фото с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Климкин назвал "пощечиной" снимок, где Уруский изображен рядом с российским политиком. Бывший министр дал соответствующий комментарий изданию "Обозреватель".

"Нужно не ссылаться на протокол, а извиниться перед украинцами за то, что произошло", — сказал экс-чиновник.

Поводом для скандала стало фото, сделанное на церемонии открытия военно-технической выставки IDEX 2021.Уруский принял участие в мероприятии как глава украинской делегации, Вице-премьера сфотографировали рядом с главой Чечни.

Ранее Кадыров высмеял реакцию украинской стороны на снимок, передает телеканал "360″. Он призвал Киев "не заниматься ерундой".