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11:11   23 Февраля 2021
Политика

Вице-премьера Украины заставляют извиниться за совместный снимок с Кадыровым

Вице-премьера Украины заставляют извиниться за совместный снимок с Кадыровым

Бывший министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин призвал вице-премьера страны Олега Уруского извиниться за фото с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Климкин назвал "пощечиной" снимок, где Уруский изображен рядом с российским политиком. Бывший министр дал соответствующий комментарий изданию "Обозреватель".

"Нужно не ссылаться на протокол, а извиниться перед украинцами за то, что произошло", — сказал экс-чиновник.

Поводом для скандала стало фото, сделанное на церемонии открытия военно-технической выставки IDEX 2021.Уруский принял участие в мероприятии как глава украинской делегации, Вице-премьера сфотографировали рядом с главой Чечни.

Ранее Кадыров высмеял реакцию украинской стороны на снимок, передает телеканал "360″. Он призвал Киев "не заниматься ерундой".

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#украина #кадыров #Олег Уруский

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